“30 Maddelik İnfaz Paketi Meclis’te!”

İNFAZ DÜZENLEMESİ TBMM’YE SUNULDU

10. Yargı Paketi içerisinde bulunan infaz düzenlemesi, AK Partili milletvekillerinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na ulaştı. Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşmeleri tamamlandı ve Meclis Genel Kurulu’na geçti. İktidar ile muhalefet grup, düzenlemenin bayram öncesi yasalaşması konusunda anlaştı. Muhalefet, bazı maddelerin tekliften çıkarılmasını istedi ve bu maddeler tekliften çıkarılacak.

ÇIKARILAN MADDELER VE AÇIKLAMALAR

Düzenlemeden çıkarılan maddeler arasında, meskun mahalde ateş etmenin cezasının 5 yıla yükseltilmesi öngörüsü bulunuyordu. Ayrıca, bu suçun toplu halde bulunulan yerlerde işlenmesi halinde ceza artırılacaktı. Hukuka aykırı davranarak kara ulaşım aracının hareketini engelleyen veya başka yere götüren kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyordu; bu madde de tekliften çıkarılıyor. Çocuk cezaevi yerine Eğitim Evi düzenlemesi de söz konusu ve bu plan da çıkarılacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile ilgili yayın durdurma yetkisi de çıkarılan maddeler arasında. Toplamda, 27 bin mahkuma tahliye imkânı tanıyan düzenlemelerin gece saatlerinde geçmesi bekleniyor.

KANUN TEKLİFİNDE ÖNE ÇIKAN DÜZENLEMELER

Kanun teklifinde dikkat çeken düzenlemeler şunlar: Hükümlülerin 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için cezasının onda birini cezaevinde geçirmesi gerekiyor. 2 yılın altındaki suçlarda ise en az 5 gün cezaevinde kalınacak. Mükerrer suçlarda şartlı salıverme düzenlemesi de yer alıyor; iyi hal koşulu ile hükümlülerin cezasının ¾’ünü çekmesi gerekecek. Kadınlar, çocuklar ve 65 yaş üstü bireyler için konutta infaz süresi 3 yıl olacakken, 70 yaş üzerindekiler 4 yıl, 75 yaş üzerindekiler 5 yıl, 80 yaş üzerindekiler cezasının 6 yılını konutta geçirebilecek. Hastalık veya engellilik nedeniyle yaşamını cezaevinde tek başına sürdüremeyenler için infaz, Adli Tıp kararıyla konutta olacak. Bu düzenlemeden terör suçluları da yararlanacak, ancak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan darbe suçluları bu haktan faydalanamayacak.