30 Maddelik İnfaz Paketi Meclis’te

İNFAZ DÜZENLEMESİ TBMM’YE SUNULDU

10. Yargı Paketi içindeki infaz düzenlemesi, AK Partili milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülerek Meclis Genel Kurulu’na gitti. Düzenlemenin bayram öncesi yasalaşması için iktidar ve muhalefet arasında uzlaşı sağlandı. Muhalefetin çıkartılmasını istediği bazı maddeler tekliften çıkarılacak. 12, 14, 15, 16, 17, 23, 24 ve 25. maddeler tekliften kaldırılıyor.

ÇIKARILAN MADDELERİN DETAYLARI

Meskun mahalde ateş etmenin cezasını 5 yıla çıkaran düzenleme öngörülüyordu. Bu suçun toplu alanlarda işlenmesi halinde ceza bir kat artırıyordu. Hukuka aykırı davranışla karayolu aracını durduran veya başkasına götüren kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyordu. Bu düzenleme de kaldırılacak. Çocuk cezaevi yerine Eğitim Evi düzenlemesi de çıkartılması planlanan konular arasında yer alıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na yayın durdurma yetkisi verilmesi de çıkarılan maddelerden biri. Toplamda 27 bin mahkum için tahliye yolu açan düzenlemenin bu gece saatlerinde geçmesi bekleniyor.

KANUN TEKLİFİNDE ÖNE ÇIKAN DÜZENLEMELER

Kanun teklifinde öne çıkan düzenlemeler arasında, hükümlünün 1 yıl süreli denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için cezasının onda birini cezaevinde geçirmesi şartı bulunuyor. 2 yılın altındaki suçlar için en az 5 gün cezaevinde kalma süresi belirlendi. Mükerrer suçlar için şartlı salıverme konusunda düzenleme yapılacak. İyi hal koşuluyla cezasının 3/4’ünü çeken kişiler, koşullu salıverme hakkına sahip olacak. Kadın, çocuk ve 65 yaş üzerindekiler için konutta infaz süresi 3 yıl olacak. 70 yaş üzerindekiler 4 yıl, 75 yaş üstü olanlar 5 yıl ve 80 yaş üzerindekiler cezasının 6 yılını konutta geçirebilecek. Hastalık veya engellilik durumu nedeniyle tek başına yaşamını cezaevinde sürdüremeyenlerin infazı Adli Tıp kararıyla evde yapılacak. Bu düzenleme terör suçlularını da kapsayacak, ancak ağırlaştırılmış müebbet cezası alan darbe suçluları yararlanamayacak.