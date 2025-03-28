30 Mart 2025 Bayram Namazı Saatleri

RAMAZAN BAYRAMI NEDEN ÖNEMLİ

30 Mart 2025 Pazar günü, Ramazan Bayramı’nın ilk günü olarak kutlanacak. Bayram namazı kılınması, bu özel günün önemli bir parçası olarak halk arasında merak edilen bir konu haline geliyor. Bu yıl Ordu’da bayram namazı saat 06:46’da kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasına göre, bayram namazının vakti Pazar namazının sünnetiyle benzerlik gösteriyor.

BAYRAM NAMAZININ KILINMA ŞEKLİ

Bayram namazı, Hanefî mezhebine göre vâciptir. Şâfiî ve Mâlikî mezhepleri için müekked sünnet, Hanbelîler içinse farz-ı kifaye olarak değerlendiriliyor. Namaz, iki rekattan oluşuyor. İlk rekatta niyet edilir, tekbir alınarak eller bağlanır ve Sübhaneke duası okunur. İkinci rekatta, gizlice Besmele çekilir ve Fatiha suresinin ardından zammı sure okunur. Cemaati bilgilendirmeyi müezzin üstleniyor. Niyet edilirken “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” ifadesi kullanılmalı.

Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 30 Mart Pazar sabah namazının ardından, güneş doğduktan sonra bayram namazı kılınıyor. Ülke genelinde bayram namazı saatleri şöyle: Adana 06:57, Adıyaman 06:45, Afyonkarahisar 07:16, Ağrı 06:26, Amasya 06:55, Ankara 07:07, Antalya 07:16, Bursa 07:22, İstanbul 07:22, İzmir 07:30. En erken bayram namazı Iğdır’da 06:22’de, en geç ise Edirne ve Çanakkale’de 07:32’de kılınacak.

ULUSLARARASI BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Mekke’de bayram namazı 06:41’de, Medine’de 06:41’de, Kudüs’te 05:58’de, Gazze’de 06:01’de, Lefkoşa’da 07:04’te ve Saraybosna’da yine 07:04’te icra edilecek. Bayram namazı, din adamlarının rehberliğinde yapılarak, cemaat için manevi bir atmosfer oluşturuyor ve bu mutlu günler, toplum bağlarını güçlendiriyor.