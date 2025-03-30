30 Mart 2025 Deprem Detayları Açıklandı

30 Mart 2025 Pazar günü, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde hafif şiddette depremler meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak takip ederek halkı bilgilendirmeye devam ediyor. “Peki, 30 Mart 2025 Pazar günü deprem nerede oldu?” ve “Az önce deprem mi oldu?” gibi sorular gündemde. İşte, güncel deprem verileri ve detaylar.

DEPREMLERİN YERLERİ VE ŞİDDETLERİ

Bölgesel deprem araştırmaları yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgi veriyor. 30 Mart 2025 Pazar günü Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hafif şiddette sarsıntılar kaydedildi. Sabah saatlerinde, Malatya’nın Pütürge ilçesinde 09:16’da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ege Denizi’nde ise saat 08:21’de 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Akdeniz bölgesinde ise sabah 06:41’de 3.4 büyüklüğünde ve aynı bölgede saat 11:40’ta 3.1 büyüklüğünde başka bir deprem kaydedildi. İstanbul ve çevresinde ise şu ana kadar herhangi bir deprem hissedilmedi.

GÜNCEL BİLGİ AKIŞI

Son dakika depremlerini resmi web sitesi üzerinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor. AFAD, ortaya çıkan son depremlerle ilgili sürekli bilgi akışı sağlıyor. Bu bilgiler, halkın daha bilinçli ve hazırlıklı olmasına yardımcı olmak amacıyla düzenli olarak güncelleniyor.