30 Mart 2025 Tunceli Bayram Namazı Saati

RAMAZAN BAYRAMI VE BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

Mübarek Ramazan Bayramının birinci günü, bayram namazını eda edeceğiz. Bayram namazı vakti iller arasında farklılık göstermektedir. Peki, Tunceli’de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Tunceli’de bayram namazı ne zaman yapılacak? Bayram namazı sabah namazından sonra mı icra ediliyor? Bu soruların cevabı haberimizde mevcut. 30 Mart 2025 Pazar günü Ramazan Bayramı’nın 1. günü olarak kutlanacak. Diyanet’in bilgilendirmesine göre, Tunceli’de bayram namazı saati 06:40’tır.

TUNCELİ’DE BAYRAM NAMAZI DETAYLARI

Bayram namazı, Hanefî mezhebine göre, Pazar namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikî mezheplerine göre müekked sünnet, Hanbelîler’e göre ise farz-ı kifâyet olarak kabul edilmektedir. Bayram namazının geçerlilik şartları, Hanefîler açısından hutbe hariç, Pazar namazının şartlarıyla aynıdır. Bayram namazı, iki rekattan ibarettir ve şu şekilde kılınır:

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edildikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır, ardından “Sübhaneke duası” okunur. Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınır ve eller yanlara bıraktıktan sonra tekrar tekbir alınır ve eller göbek hizasında bağlanır. İmam, “Euzü besmele” çekerek açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte Kur’an-ı Kerim okunur. Cemaat bu esnada imamı dinler. Rüku ve secdelerin ardından, ikinci rekata geçilir. İmam, gizlice “Besmele” çekip, tekrar “Fatiha suresi”ni okur. Namazın sonunda, oturumda “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur ve selam verilerek namaz tamamlanır.

Müezzinin rehberliğinde cemaat, 3 defa tekbir getirir. Daha sonra imam hatip bayram hutbesini okumaya başlayarak bayram namazı ibadetiyle ilgili bilgi verir. Bayramın ilk günü sabah namazından sonra ve güneş doğduktan sonra kılınan bayram namazı, toplamda 2 rekattan oluşur. Müezzin kayyım, cemaati bayram namazına nasıl niyet edileceği konusunda bilgilendirir ve niyet ederken “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama.” şeklinde ifade edilir.