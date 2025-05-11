30 Metrelik Falezlerden Tehlikeli Atlayış

TEHLİKELİ ATLAYIŞLARIN MERKEZİ ANTALYA

Antalya’nın Konyaaltı sahilinde, adrenalin arayan gençlerin 30 metre yüksekliğindeki falezlerden denize yaptıkları atlayışlar, izleyenleri hem hayrete düşürüyor hem de endişelendiriyor. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle bu bölgede hafta sonları yoğun bir kalabalık oluşuyor. Falezler, sunduğu muhteşem manzara ile dikkat çekerken, aynı zamanda cesur gençlerin tehlikeli bir eğlencesine de tanıklık ediyor.

Gençlerin, yaklaşık 30 metre yükseklikten denize atladığı anlar, izleyenlerin yüreklerini ağzına getiriyor. Önceki yıllarda gerçekleşen ve ciddi sonuçlara yol açan kazaları dikkate almadan bu cesaret gösterilerine devam eden gençler, şov yapmak ve adrenalin yaşamak uğruna bu riskli eylemlerini sürdürmeye kararlı. Zaman zaman daha düşük bir yüksekliğe, yani 5 metrelik kayalık alana inerek atlayan bazı gençler, daha yüksek bir riski kabul eden diğer gençlerin aksine daha temkinli bir yol izliyor.

GÖRENLERİN ŞAŞKINLIĞI VE ENDİŞESİ

Bu gençlerden biri, sahilde denize giren vatandaşların şaşkın bakışları arasında, falezlerin zirve noktasına çıktı. Bir süre orada bekledikten sonra, hayatını hiçe sayarak kendini 30 metreden aşağıya bıraktı. Gencin bu cesur atlayışı, güneşlenen ve deniz keyfi yapan vatandaşların hayretle izlemesine yol açtı. O anlar ise kameralara yansıyarak, sosyal medyada dikkat çekici görüntüler oluşturdu.