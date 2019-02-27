30 muvazzaf askere FETÖ’den gözaltı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Antalya’da düzenlenen operasyonlarda 30’u muvazzaf asker olmak üzere 36 kişi gözaltına alındı.

üAntalya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde 22 ilde FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 30’u muvazzaf 36 askeri personel gözaltına alındığı bildrildi.

Açıklamada, şüphelilerden 2’sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4’ünün Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 30’unun Jandarma Genel Komutanlığı personeli olduğu kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 askeri personelin çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandığı vurgulanan açıklamada, diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

NTV