30 Yaş Üstü Öğrenciler İçin İndirim!

30 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİLERE MÜJDELİ HABER

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 30 yaş üstü öğrencilere yönelik önemli bir haberi kamuoyuna duyurdu. Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 11 Temmuz 2024 tarihinde, 30 yaşını doldurmuş öğrencilerin İstanbulkart indirim oranlarını yüzde 10’a düşürme kararının, AK Parti tarafından yürütülen hukuk mücadelesi sayesinde iptal edildiğini açıkladı.

İNDİRİMLİ ULAŞIM HAKKI GERİ ALINDI

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili İstanbullular, İBB yönetimi tarafından gasbedilen toplu ulaşımda öğrencilerin indirim hakkını, hukuk mücadelemizle geri aldık” ifadelerini kullandı. Bununla birlikte, “Bugünden itibaren 30 yaş üstü öğrenciler de indirimli ulaşımdan artık faydalanabiliyor” şeklinde bilgi verdi.

REFAH YANLISI ALTERNATİF

Abdullah Özdemir, AK Parti’nin varlığı süresince milletin önüne konan engellerin asla kalıcı olamayacağını belirtti. İBB’nin kararına karşı hukuk mücadelesini sürdüren AK Parti Meclis üyelerine de emeklerinden dolayı teşekkür etti. Özdemir, “Tavrımız, düşüncemiz, ufkumuz, mücadelemiz, mesaimiz her zaman İstanbullunun refahından yana olacak” dedi.