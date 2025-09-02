30 Yaş Üstü Öğrenciler İndirimden Faydalanıyor

Abdullah Özdemir’den Müjdeli Gelişme

30 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN İNDİRİM HABERİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 30 yaş üstü öğrenciler için sevindirici bir haber sundu. Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 11 Temmuz 2024’te 30 yaşını doldurmuş öğrencilerin İstanbulkart indirim oranını yüzde 10’a düşürme kararının, AK Parti’nin başlattığı hukuk mücadelesi sonucunda iptal edildiğini açıkladı.

İNDİRİMLİ ULAŞIM HAKKI GERİDÖNDÜ

Özdemir, sosyal medya hesabındaki paylaşımında “Sevgili İstanbullular, İBB yönetimi tarafından gasbedilen toplu ulaşımda öğrencilerin indirim hakkını, hukuk mücadelemizle geri aldık. Bugünden itibaren 30 yaş üstü öğrenciler de indirimli ulaşımdan artık faydalanabiliyor” ifadelerine yer verdi. Bu gelişme, özellikle 30 yaşını geçmiş olan öğrencileri sevindirdi.

HER ZAMAN İSTANBUL’U DÜŞÜNECEĞİZ

Özdemir, yaptığı açıklamada ayrıca “AK Parti var oldukça, milletimizin önüne konan hiçbir engel kalıcı olamayacaktır. İBB kararına karşı hukuk mücadelesini yürüten AK Parti Meclis üyelerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tavrımız, düşüncemiz, ufkumuz, mücadelemiz, mesaimiz her zaman İstanbullunun refahından yana olacak” şeklinde konuştu. Bu sözler, partinin İstanbul’daki kararlılığını ve hedeflerini daha da net bir şekilde ortaya koydu.