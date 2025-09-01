30 Yaş Üstü Öğrenciler İndirimli Ulaşımda

MÜJDELİ HABERİ DUYURDU

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 30 yaş üstü öğrenciler için müjdeli bir gelişmeyi açıkladı. Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 11 Temmuz 2024’te 30 yaşından gün almış öğrencilerin İstanbulkart indirim oranını yüzde 10’a düşürme kararının, AK Parti tarafından verilen hukuk mücadelesiyle iptal edildiğini belirtti.

İNDİRİM HAKKI GERİ ALINDI

Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Sevgili İstanbullular, İBB yönetimi tarafından gasbedilen toplu ulaşımda öğrencilerin indirim hakkını, hukuk mücadelemizle geri aldık. Bugünden itibaren 30 yaş üstü öğrenciler de indirimli ulaşımdan artık faydalanabiliyor.” ifadelerine yer verdi. Bu açıklama, indirimli ulaşım konusunda önemli bir gelişme sağladı.

Özdemir, aynı zamanda, “AK Parti var oldukça, milletimizin önüne konan hiçbir engel kalıcı olamayacaktır. İBB kararına karşı hukuk mücadelesini yürüten AK Parti Meclis üyelerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tavrımız, düşüncemiz, ufkumuz, mücadelemiz, mesaimiz her zaman İstanbullunun refahından yana olacak.” sözleriyle, gelecek dönemdeki hedeflerini de ifade etti.