30 Yaş Üstü Öğrenciler Ulaşımda İndirimli

İSTANBUL’DA ÖĞRENCİLER İÇİN MÜJDELİ HABER

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 30 yaş üstü öğrenciler için olumlu bir gelişmeyi açıkladı. Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 11 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 30 yaşını doldurmuş öğrencilerin İstanbulkart indirim oranlarını yüzde 10’a düşürme kararının, AK Parti’nin hukuki mücadelesi sonucunda iptal edildiğini belirtti.

30 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİLER İNDİRİMLİ ULAŞIMDAN FAYDALANABİLİYOR

Özdemir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Sevgili İstanbullular, İBB yönetimi tarafından gasbedilen toplu ulaşımda öğrencilerin indirim hakkını, hukuk mücadelemizle geri aldık. Bugünden itibaren 30 yaş üstü öğrenciler de indirimli ulaşımdan artık faydalanabiliyor” dedi.

İSTANBUL’UN REFahINDAN YANAYIZ

Özdemir, AK Parti’nin milletin önüne koyulan engellerin kalıcı olamayacağını vurguladı. İBB’ye karşı yürütülen hukuki mücadelede emeği geçen AK Parti Meclis üyelerine teşekkür eden Özdemir, “Tavrımız, düşüncemiz, ufkumuz, mücadelemiz, mesaimiz her zaman İstanbullunun refahından yana olacak” şeklinde konuştu.