30 Yaş Üstü Öğrencilere İndirim Geldi

ÖĞRENCİLER İÇİN MÜJDELİ HABER

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 30 yaş üstü öğrencileri sevindiren bir haberle karşımıza çıkıyor. Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 11 Temmuz 2024 tarihinde 30 yaşından gün alan öğrencilerin İstanbulkart indirim oranını yüzde 10’a düşürme kararının, AK Parti’nin yürüttüğü hukuk mücadelesi sayesinde iptal edildiğini açıkladı.

İNDİRİMLİ ULAŞIM FIRSATI

Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Sevgili İstanbullular, İBB yönetimi tarafından gasbedilen toplu ulaşımda öğrencilerin indirim hakkını, hukuk mücadelemizle geri aldık. Bugünden itibaren 30 yaş üstü öğrenciler de indirimli ulaşımdan artık faydalanabiliyor” ifadelerini kullandı.

REFAH İÇİN MÜCADELE

Özdemir ayrıca, “AK Parti var oldukça, milletimizin önüne konan hiçbir engel kalıcı olamayacaktır. İBB kararına karşı hukuk mücadelesini yürüten AK Parti Meclis üyelerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tavrımız, düşüncemiz, ufkumuz, mücadelemiz, mesaimiz her zaman İstanbullunun refahından yana olacak” diye ekledi.

ÖNEMLİ

