30 Yaşındaki Abdullah Cevheroğlu Hayatını Kaybetti

ABDULLAH CEVHER OĞLU’NUN TRAJEDİK ÖLÜMÜ

Mardin’in Artuklu ilçesinde 11’inci kattan düşen 30 yaşındaki üniversite öğrencisi ve reklam oyuncusu Abdullah Cevheroğlu, hayatını kaybetti. Cevheroğlu, Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisiydi. Henüz 29 yaşında iken farklı reklam filmlerinde rol alan Cevheroğlu’nun ölüm nedeni şüpheli bir durum oluşturuyor. “İhtiyar Kurtlar”, “Yemin” ve “Recep İvedik 5” gibi yapımlarda da yer alan Abdullah Cevheroğlu, 1996 yılında Mardin’de dünyaya geldi.

OLAYIN GELİŞİMİ VE SORUŞTURMA

Abdullah Cevheroğlu, bilinmeyen nedenlerle bir apartmandan 11. kattan düşerek can verdi. Olay, Mardin’in Artuklu ilçesindeki Nur Mahallesi’nde öğle saatlerinde gerçekleşti. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrolde, genç adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cevheroğlu’nun ölümüyle ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı ve olayın detayları araştırılıyor.