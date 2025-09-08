30 Yaşındaki Dj Elif Özcan, Öldü

İKİ GÜNDE FENALŞADI

Bolu’da nişanlanan 30 yaşındaki DJ Elif Özcan, sadece iki gün sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Elif Özcan, geçtiğimiz Cumartesi günü aile ve dostlarının katılımıyla mutlu bir nişan töreni gerçekleştirdi. Bu özel günde sevdikleriyle bir araya gelen Özcan, iki gün içerisinde aniden fenalaştı.

KALP KRİZİ NEDENİYLE KAYBEDİLDİ

Kalp krizi geçirdiği belirlenen genç kadın, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Özcan’ın genç yaşta vefatı, ailesini ve yakınlarını derin bir üzüntüye soktu. Elif Özcan’ın cenazesi ise Salı günü Çaydurt Alıçören Köyü’nde, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla birlikte köy mezarlığına defnedilecek.