300 Bin Konut Tamamlandı: Anahtarlar Dağıtıldı

11 İLDE BÜYÜK DEPREM YIKIMI VE DAYANIŞMA

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin üzerinden 28 ay geçtikten sonra, devlet ve millet dayanışma örneği sergiliyor. Afetzedeleri sıcak bir yuvaya kavuşturmak için projeler birbiri ardına hayata geçiriliyor. Bazı evlerin tamamlandığı, bazılarının ise katlarının yükseldiği bildiriliyor.

KONUTLARIN YÜKSELİŞİ VE TESLİMAT HEDEFİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürütükleri çalışmalar ile toplam 3 bin 481 şantiyede 182 bin kişi, 11 ilde 174 ayrı alanda çalışmalara devam ediyor. Konut ve iş yerlerinin yapım oranı yüzde 100’e ulaştı. Yıl sonunda 452 bin 983 konut ve iş yerinin teslim edilmesi hedefleniyor.

BAKAN KURUM’UN SÜREKLİ GÖZETİMİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinin yeniden inşası için sürekli çalışıyor. 11 ildeki yaraların sarılması için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.

300 BİNİNCİ KONUT UNUTULMAZ TÖRENLE TESLİM EDİLDİ

Dün tamamlanan 300 bininci konut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir törenle Malatya’da depremzedelere teslim edildi. Konuşmasında “Devletimizin tüm kurumları canını dişine takarak 7 gün 24 saat çalıştı” şeklinde ifadeler kullandı.

HER ŞEY YENİDEN BAŞLIYOR

Bakan Murat Kurum, törende yaptığı konuşmada, “Bugün bir Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğuyoruz. Tarih yeniden yazılıyor, her şey yeniden başlıyor” dedi. Yılsonuna kadar evine girmeyen tek bir depremzede kalmaması için çalışmaların sürdürüleceğinin altını çizdi.

SON DURUM VE YENİ TESLİMATLAR

Hatay’da 18 bin 348, Malatya’da 11 bin 47, Kahramanmaraş’ta 6 bin 411, Diyarbakır’da 5 bin 713 ve diğer illerde toplam 304 bin 836 konut ve iş yeri teslim edilmiştir. Ayrıca törende açılışı yapılan 12 yeni okul, 1.5 milyar TL yatırım değerindedir. 2025 yılı itibarıyla 452 bin 983 bağımsız bölüm teslim edilmesi hedefleniyor.