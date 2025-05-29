300 Sanatçı, İngiltere Hükümetine Çağrı

BÜYÜK SANATÇILARDAN İSRAİL’E SİLAH SEVKİYATINA KARŞI ÇAĞRI

Aralarında Dua Lipa, Annie Lennox ve Benedict Cumberbatch gibi ünlü isimlerin bulunduğu 300 sanatçı, İngiltere hükümetine silah sevkiyatını durdurma çağrısı yaptı. Choose Love adlı yardım kuruluşu, Perşembe günü yayımladığı açık mektup ile bu talebi kamuoyuna duyurdu. Mektupta, sanatçılar Başbakan Keir Starmer’a, “İngiltere’nin Gazze Şeridi’ndeki mezalime ortaklığına son vermesini” talep ediyor.

Imzalar arasında, başarılı aktör Benedict Cumberbatch ve Oscar ödüllü Tilda Swinton gibi sinema dünyasının tanınmış isimleri de yer almakta. Özellikle Dua Lipa, Gazze’deki askeri operasyonları “soykırım” olarak nitelendirerek eleştirmişti. Mektuptaki talepler arasında, “Gazze Şeridi’ne sınırsız insani yardım ve destek ulaştırılması”, “acil ve kalıcı bir ateşkes” sağlanması ve İsrail’e yönelik tüm silah satışlarının “derhal askıya alınması” yer alıyor.

Mektupta, Gazze Şeridi’nde mevcut durumun “dayanılmaz” olduğu, ancak buna rağmen silah sevkiyatının devam edemeyeceği belirtiliyor. İşçi Partisi’nin lideri Starmer daha önce Gazze’deki durumu “dayanılmaz” olarak nitelendirmiş ve İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırılarını kınamıştı. Choose Love yardım kuruluşundan Josie Naughton, “Şimdi Keir Starmer’dan eyleme geçmesini bekliyoruz. Sözler, Filistinli çocukların hayatlarını kurtaramaz” şeklinde açıklama yaptı.

GAZZE’DEKİ SAVAŞ VE SON DURUM

Gazze’deki çatışmalar, 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas’ın İsrail’e yönelik büyük saldırısıyla başlamıştı. İsrail, bir günde yaklaşık 1210 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 251 vatandaşının Gazze’ye rehin alındığını bildirdi. O tarihten bu yana İsrail, Gazze’de yoğun askeri operasyonlar yürütüyor. Hamas kontrolündeki Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, şu ana kadar 54 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş durumda.

Son günlerde Gazze’deki sivil nüfusun durumu kritik bir hale gelmiş durumda. İsrail’in gıda yardımlarına izin vermemesi ve sivil hedeflere saldırması üzerine uluslararası tepki artıyor. İkinci Dünya Savaşı dönemindeki insanlık suçları nedeniyle çekimser bir tutum sergileyen Berlin hükümeti, Netanyahu yönetimini eleştirmiş durumda.