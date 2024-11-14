“300 Yaşındaki En Büyük Mercan Bulundu”

NATİONAL GEOGRAPHIC EKİBİ EN BÜYÜK MERCANİ BULDU

National Geographic ekibi, şimdiye kadar kaydedilen en büyük mercanı Pasifik Okyanusu’nun güneybatısındaki Solomon Adaları’nda keşfetti. Solomon Adaları’nın ekonomik hayatı deniz kaynaklarına bağlı olduğu için bu mercanın korunmasının önemi vurgulanıyor. Bir araya gelerek tek bir organizma haline gelen birçok küçük canlının oluşturduğu bu mega mercanın 300 yaşından fazla olabileceği belirtildi.

MAVİ BALİNADAN DAHA BÜYÜK

Pasifik Okyanusu çevresinde iklim değişikliğinin etkilerini gözlemlemek amacıyla yapılan ekspedisyon sırasında, bulunan mega mercanın boyutlarının mavi balinadan daha büyük olduğu bildirildi. Bilim insanları, mercanın genişliğinin 34 metre, uzunluğunun 32 metre ve yüksekliğinin 5,5 metre olduğunu ölçtü. Mega mercanın bulunması, Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi sırasında duyuruldu.

İKLİM BAKANI KORUNMASI GEREKEN BİR KONU DİYOR

Solomon Adaları İklim Bakanı Trevor Manemahaga, zirvede yaptığı konuşmada ülkesinin mega mercan keşfiyle gurur duyduğunu ifade etti. Manemahaga, “Dünyanın burasının özel bir yer olduğunu bilmesini istiyoruz ve buranın korunması gerekiyor. Ekonomik hayatta kalmak için çoğunlukla deniz kaynaklarına güveniyoruz. Bu nedenle mercan çok çok önemli. Ve mercanlarımızın sömürülmediğinden emin olmak ekonomimiz için çok önemli ve kritik.” şeklinde konuştu.

MERCANI GÖRMEK DUYGUSAL BİR DENEYİM

Ekipte yer alan Manu San Felix, haritada gemi enkazı gösterilen yerde dalış yaparken farklı bir şey gördüğünü; Solomon Adaları’ndaki mercanı karşıladığında, “Bu su altında bir katedral gibi bir şey. Bu çok duygusal. Yüzyıllar boyunca hayatta kalmış bir varlığa büyük bir saygı duyduğumu hissettim. ‘Vay canına, Napolyon hayattayken buradaymış’ diye düşündüm.” ifadelerini kullandı.

MERCA KALİTESİ İYİ

National Geographic araştırma ekibinden Eric Brown, mega mercanın mevcut sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.