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Bakan Ersoy’dan Önemli Açıklamalar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu'daki otel yangınına ilişkin CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularına yanıt verdi.
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TOKİ Sosyal Konut Projesi Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi, Cumhuriyet tarihi boyunca en büyük sosyal konut girişimi olarak vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Başvuru tarihleri ve detaylar bekleniyor.

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