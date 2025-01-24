8 saat önce WhatsAppTwitterCopy URLFacebookLinkedinEmailYazdır SON DAKİKA Bakan Ersoy’dan Önemli Açıklamalar TOKİ Sosyal Konut Projesi Başvuru Tarihleri Ne Zaman? Bakan Fidan, BAE’li Bakan Merar’ı Kabul Etti BofA’nın En Çok Alım Yaptığı 5 Hisse BIST100 Kapanışı ve Borsa Gelişmeleri ÖNEMLİ Flaş Bakan Ersoy’dan Önemli Açıklamalar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu'daki otel yangınına ilişkin CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularına yanıt verdi. Flaş TOKİ Sosyal Konut Projesi Başvuru Tarihleri Ne Zaman? TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi, Cumhuriyet tarihi boyunca en büyük sosyal konut girişimi olarak vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Başvuru tarihleri ve detaylar bekleniyor. Daha Fazlası! Zelenskiy: Trump’ın Barış İsteğini Putin Manipüle Ediyor 53 dakika ÖNCE Özcan: İtfaiye Müdürü Korkmuş Olabilir 1 saat ÖNCE Konya’da Dört Katlı Bina Çöktü 1 saat ÖNCE Bakanlardan Konya’daki Bina Çökmeye Destek Mesajı 2 saat ÖNCE