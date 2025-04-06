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KONYA’DA SİTE OTOPARKINDA CİNAYET: KAPICI, SİTE SAKİNİNİ AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

Konya’nın Selçuklu ilçesinde bir sitede yaşanan olayda, kapıcılık yapan kişi, site sakinini otoparkta av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Zanlı, polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalandı.

OLAYIN DETAYLARI VE HUSUMET İDDİALARI

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Selçuk Mahallesi Kargı Sokak’taki bir sitede meydana geldi. Sitede kapıcı olarak çalışan Gültekin Y.’nin, aralarında daha önce husumet bulunduğu iddia edilen Vehbi Emre Alıcıoğlugil’i otoparkta av tüfeğiyle vurduğu belirtildi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ VE ÖLÜM

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alıcıoğlugil’e ilk müdahaleyi yaptı ancak yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, zanlı Gültekin Y.’yi gözaltına aldı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Alıcıoğlugil’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Zanlı Gültekin Y. ise ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Cinayetin ardındaki husumetin detayları ve olayın sebepleriyle ilgili soruşturma sürüyor.

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