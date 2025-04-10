1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler SON DAKİKA Kritik Güvenlik Açığı: ‘Görsel Saldırı’ Uyarısı Kastamonu’da Yangınla Cansız Beden Bulundu Adıyaman’da Araç Dereye Düştü: 1 Ölü Peri Suyu Çayı Taştı, Araziler Sular Altında Sakarya’nın Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı ÖNEMLİ Haberler Ümmü Muhammed, Rıfat’ı kaybetti İsrail saldırısında hayatını kaybeden 15 sağlık çalışanından biri için annesi, oğlunun veda mesajını ve acısını bir medya platformunda paylaştı. Haberler Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, IPARD III programındaki değişikliklerin kaygı yarattığını belirtti. Desteklerin yayılması eski yararlanıcıları dezavantajlı kılabilir ETSO Başkanı Saim Özakalın, IPARD III programındaki puanlama sisteminin 42 ili olumsuz etkileyebileceğini ve yeni illere sağlanan avantajın desteklenmiş bölgeleri geri planda bırakabileceğini vurguladı. Daha Fazlası! Ümmü Muhammed, Rıfat’ı kaybetti 3 dakika ÖNCE Galatasaray’da 3 oyuncu yok 22 dakika ÖNCE Galatasaray’da 3 İsim Yok 22 dakika ÖNCE Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, IPARD III programındaki... 23 dakika ÖNCE