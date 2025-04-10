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Ümmü Muhammed, Rıfat’ı kaybetti

İsrail saldırısında hayatını kaybeden 15 sağlık çalışanından biri için annesi, oğlunun veda mesajını ve acısını bir medya platformunda paylaştı.
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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, IPARD III programındaki değişikliklerin kaygı yarattığını belirtti. Desteklerin yayılması eski yararlanıcıları dezavantajlı kılabilir

ETSO Başkanı Saim Özakalın, IPARD III programındaki puanlama sisteminin 42 ili olumsuz etkileyebileceğini ve yeni illere sağlanan avantajın desteklenmiş bölgeleri geri planda bırakabileceğini vurguladı.

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