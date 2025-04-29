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Poissy’de Başörtüsü Zorla Çekildi

Poissy kentinde başörtüsü takan 26 yaşındaki kadın, İslamofobik bir saldırıya maruz kaldı. Yetkililer, kadının güvenliği için gerekli önlemleri almakta.
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Rusya, Ateşkesi Kabul Etmeli Dedi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için Rusya'nın koşulsuz ateşkesi kabul etmesi gerektiğine dikkat çekti ve diplomasi için kritik noktaları belirlediğini ifade etti.

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