1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler SON DAKİKA NYT, İsrail’in Saldırısını Araştırdı: Kim Hedefte? Zelenski: “Trump ile Vatikan’da görüştük!” “Siyasilerden Başsağlığı Mesajları Geldi.” Trump, Yapay Zeka İle Papa Oldu “Beşiktaş’tan Solskjaer’in Derbi Stratejisi!” ÖNEMLİ Haberler Erdoğan’ın KKTC Ziyareti, Rum Basınında Yankılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin açılışı, Rum medyasında yoğun ilgi gördü. Erdoğan'ın konuşmaları, bağımsızlık mücadelesi vurgusuyla manşetlerde yer aldı. Haberler Bakü’de Türk Dünyası Paneli Gerçekleştirildi. Türk Devletleri Teşkilatı İş Birliği Vurguladı. Barış İçin Bölgesel Ortaklık Gerekiyor. Kültürel Diplomasi Önemli Katkılar Sağlayacak Bakü'de düzenlenen "Türk Dünyasının Geleceği" panelinde Türkiye ve Azerbaycan temsilcileri, barış vurgusu yaparak bölgesel işbirliğini güçlendirme hedefini dile getirdi. Daha Fazlası! Erdoğan’ın KKTC Ziyareti, Rum Basınında Yankılandı 4 dakika ÖNCE ABD, Suudi Arabistan’a 3,5 Milyar $ Füzeler Satıyor 4 dakika ÖNCE “Babamla İletişimim Yok, Barışmak İstiyorum.” 4 dakika ÖNCE Tapuda Yabancıya 16.629 TL Zam! 4 dakika ÖNCE