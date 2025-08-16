31 İslam Ülkesi Dışişleri Bakanları Ortak Açıklama Yaptı

İSLAM ÜLKELERİNİN ORTAK TEPKİSİ

31 Arap ve İslam ülkesinin dışişleri bakanları, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) genel sekreterleri, İsrail’in ‘E1’ bölgesinde uygulamaya koyduğu yerleşim planını ve Filistin devletinin kurulmasını reddeden ırkçı söylemlerini şiddetle kınadı. Bu konu hakkında yapılan ortak yazılı açıklamada, Türkiye, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer İslam ülkelerinin dışişleri bakanları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “Büyük İsrail” ile ilgili ifadelerini en güçlü şekilde eleştirdiklerini belirtti. Açıklamada, bu durumun uluslararası hukuk kurallarının ve istikrarlı uluslararası ilişkilerin temellerini ciddi bir şekilde ihlal ettiğine dikkat çekildi.

ULUSLARARASI HUKUKA VURGU

İki taraf arasındaki uluslararası meşruiyetin önemine de değinilen açıklamada, bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurma hakkına yönelik yapılan saldırıların kabul edilemeyeceği vurgulandı. 2334 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına atıfta bulunarak, İsrail’in işgal altında bulunan Filistin topraklarında egemenlik iddiasında bulunamayacağı ifade edildi. Yerleşim planlarının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi. Açıklamada, İsrail’in Filistin topraklarını ilhak etmeye yönelik niyetlerinin ciddi tehlikeler barındırdığına da dikkat çekildi.

İNSANİ DURUMUN ACILI GÖRÜNTÜSÜ

Açıklamada, İsrail’in Gazze’de uyguladığı sistematik açlık politikasının sona erdirilmesi gerektiği, insani yardım erişiminin koşulsuz olarak sağlanması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Gazze’ye yönelik ablukaların derhal kaldırılması talebinde bulunuldu. Dışişleri bakanları, işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğuna dair söylediklerini yineledi. Arap-İslam Planı’nın uygulanmasına yönelik uluslararası toplumdan destek istendi.

MEMNUNİYET BEYANI VE GELECEK ADIMLAR

Açıklamada, Filistin halkının meşru haklarının elde edilmesi gerektiği ve bu konudaki ihlallerin sorumlularının hesap vermesinin önemi vurgulandı. Ayrıca, Gazze’nin toparlanma çabaları için uluslararası topluma, İsrail’in savaşçı eylemlerini durdurması için baskı yapma çağrısında bulunuldu. Açıklamada, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün liderliği altında tek bir yönetim otoritesinin kurulması gerektiği de ifade edildi. Bu durumun, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki yönetim sorumluluklarının üstlenilmesini gerektirdiği belirtildi.