31 Mart 2025 ATV Yayın Akışı ve Detaylar

ATV YAYIN AKIŞI DETAYLARI

ATV izleyicileri için popüler olan programlar, yerli ve yabancı sinema filmleri konusunda bilgiler yayın akışında yer alıyor. 31 Mart Pazartesi günü ATV’nin yayın akışına göre hangi dizi, film ve programların ekranda olacağı merak konusu. Ayrıca, “ATV canlı yayın izleme linki nedir?” sorusu da günün en çok aranan konuları arasında.

31 MART 2025 PAZAR İÇİN PROGRAM LİSTESİ

31 Mart 2025 tarihinde “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programı yayınlanmayacak. Programla alakalı yeni bölümlerin bilgileri, ATV’nin resmi yayın akışından takip edilebilecek.

Bugünün yayın akışı ise şu şekilde sıralanıyor:

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Bir Gece Masalı (27. Bölüm)

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol’da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Zoraki Misafir (Yerli Sinema)

22:30 – Karanlık Bölge (TV’de İlk / Yabancı Sinema)

00:50 – Zoraki Misafir (Tekrar)

03:15 – Karanlık Bölge (Tekrar)

05:30 – Hercai

ATV CANLI YAYIN LİNKİ de izleyicilerin merak ettiği detaylar arasında yer alıyor.