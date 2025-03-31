Haberler

31 Mart 2025 Resmi Gazete Kararları

RESMİ GAZETE’DE YER ALAN KARARLAR

31 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete, günün önemli kararlarını içermektedir. Bu gazete aracılığıyla, alınan kararların detayları ve ilanlarla birlikte PDF formatında indirme seçeneği de sunuluyor. Gazete, yasama, yürütme ve idare bölümleri ile yargı bölümündeki çeşitli gelişmelere yer veriyor.

31 MART 2025 TARİHİ İÇİN YENİ BİR GAZETE YAYIMLANMADI

Ancak, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:10)” gereği, bugün Resmi Gazete yayımlanmamaktadır. Bu durumda, bugünkü herhangi bir karar ya da ilan bulunmuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Galata Köprüsü’nde Bayramda Olta Balıkçıları Yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, güzel hava İstanbulluları Galata Köprüsü'nde bir araya getirerek balık tutma keyfi sundu. Balıkçılar, sıcak havanın keyfini doyasıya yaşadı.
Haberler

Lazio Torino Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Lazio ve Torino arasındaki önemli maçın yayın bilgileri merak ediliyor. Maçın yayın kanalı ve izlenebileceği platformlar hakkında detaylar bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.