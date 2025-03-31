31 Mart 2025 Resmi Gazete Kararları

RESMİ GAZETE’DE YER ALAN KARARLAR

31 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete, günün önemli kararlarını içermektedir. Bu gazete aracılığıyla, alınan kararların detayları ve ilanlarla birlikte PDF formatında indirme seçeneği de sunuluyor. Gazete, yasama, yürütme ve idare bölümleri ile yargı bölümündeki çeşitli gelişmelere yer veriyor.

31 MART 2025 TARİHİ İÇİN YENİ BİR GAZETE YAYIMLANMADI

Ancak, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:10)” gereği, bugün Resmi Gazete yayımlanmamaktadır. Bu durumda, bugünkü herhangi bir karar ya da ilan bulunmuyor.