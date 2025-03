31 Mart On Numara Çekiliş Sonuçları 2025

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BEKLENİYOR

On Numara sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. 31 Mart 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilen On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşiyor. Katılımcılar, bu önemli tarih için On Numara sonuçlarını izlemek ve takip etmek için özel bir sayfa üzerinden bilgi alabiliyor. Kazanan numaralar ile ikramiye detayları merakla bekleniyor.

YENİLENEN ON NUMARA KURALLARI

Yenilenen On Numara’nın kuralları şöyle. Oyun için bir veya birden fazla kolon oynanabiliyor. Tek kolon ücreti 2 TL olarak belirlenmiş. Oyun severler “Sen Seç!” özelliği ile kendi numaralarını seçebiliyor ya da “Rastgele sayılar” seçeneği ile otomatik oluşturulan numaralardan faydalanabiliyor. Kuponunu doldurmak istemeyenler için “SEN SEÇ” kutucuğu işaretlenerek rastgele bir kupon oluşturulabiliyor.

SİSTEM VE ÇOKLU ÇEKİLİŞ SEÇENEKLERİ

“Sistem Oyunu” seçeneği, çoklu oyun kombinasyonları yaratıyor. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem bu numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlarda sunuyor. Ayrıca, “Çoklu Çekiliş” seçeneği ile birden fazla çekilişe katılım sağlanabiliyor. Eğer katılımcı, doldurduğu kolondan vazgeçerse, ilgili kolonun altındaki iptal kutusunu işaretleyerek kolonunu iptal edebiliyor.

KAZANMA ŞANSI VE İKRAMİYELER

Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 21, 7 veya 6 numara doğru tahmin edildiğinde ikramiye kazanılıyor. 10 numara bilindiğinde büyük ikramiye kazanılıyor. Çekiliş sonucunda aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olduğunda, ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit şekilde paylaştırılıyor.

Şu an için 31 Mart 2025 On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmamış durumda.