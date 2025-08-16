31 Mart’ta Belediyeler AK Parti’ye Geçti!

AK PARTİ’NİN SİYASİ TRANSFERLERİ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde %35,48 oy alarak tarihteki ilk yerel seçimde ikinci parti konumuna düşen AK Parti, gerçekleştirdiği “siyasi transferlerle” dikkat çekiyor. Seçimlerin ardından birçok belediye başkanı, aralarında CHP, DEM, İYİ Parti, Yeniden Refah, Saadet Partisi, DEVA ve bağımsız olanların bulunduğu, birer birer AK Parti’ye katıldı. Toplamda 56 belediye başkanı, seçimlerden sonra AK Parti’ye geçerken, yereldeki siyasi dengeler de değişmiş oldu.

YEREL SEÇİM HARİTASINDA DEĞİŞİM

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardındaki süreçte siyasi tablodaki değişim oldukça dikkat çekici. Birçok il, ilçe ve belde yönetimi tercihini AK Parti’den yana kullandı. Onlarca belediye başkanı, partisinden istifa ederek AK Parti ile yola devam etme kararı aldı. Artık 56 belediye başkanı AK Partili konumuna geldi. Bunlar arasında; 24’ü Yeniden Refah, 14’ü bağımsız, yedisi CHP, yedisi İYİ Parti, biri Saadet Partisi, biri DEM Parti, bir de DEVA Partisi’nden olmak üzere birçok isim bulunuyor.

DEVAM EDEN KATILIM SÜRECİ

Önceki gün 24. yaş gününü kutlayan AK Parti’ye altı CHP’li, iki İYİ Partili ve bir bağımsız belediye başkanının katılması dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl, 23. yaş gününde de 13 belediye başkanı AK Parti’ye geçmişti. Bu belediye başkanları arasında beşi bağımsız, yedisi Yeniden Refahlı ve biri İYİ Partili yer alıyordu.

AK PARTİ’YE GEÇEN BELEDİYELER

AK Parti’nin geçişleri yalnızca belirli bölgelerle sınırlı kalmadı. Şu ana kadar, Konya, Aydın, Ordu, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Manisa, Yalova, Çanakkale, Isparta, Aksaray, Kastamonu, Batman, Elâzığ, Kütahya, Çankırı, Şırnak, Adıyaman, Erzincan, Muş, Ağrı, Bingöl, Kırşehir, Sivas ve Uşak’tan birçok belediye başkanı katıldı. Seçimden sonra başlayan bu katılım süreci, yerel yönetimlerdeki siyasi dengeleri önemli ölçüde etkilerken, özellikle CHP’den gelen isimler arasında büyükşehir belediye başkanlarının bulunması birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

AK PARTİ’DEN AÇIKLAMALAR VE MUHALEFET TEPKİLERİ

AK Parti kurmayları, “halkın hizmet talebine cevap verecek güçlü kadrolar oluşturuyoruz” değerlendirmesini yapıyor. Ancak muhalefet partileri, bu geçişlere sert tepki gösteriyor.