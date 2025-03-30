31 Mart’ta Gerçekleşen Önemli Olaylar

TARİHSEL ÖNEMİ VE OLAYLAR

31 Mart tarihi, hem yurt içinde hem de dünya genelinde, birçok çarpıcı olayın yaşandığı özel bir gün olmayı sürdürüyor. Geçmiş dönemlerde meydana gelen siyasi olaylar, kültürel değişiklikler ve bilimsel buluşlar, bu tarihin tarihsel değerini gözler önüne seriyor. Peki, 31 Mart tarihinde neler yaşandı? İşte bu tarihi günle ilgili merak edilen bütün detaylar…

31 MART VAKASI

31 Mart Vakası, 13 Nisan 1909 tarihinde (Rumi takvime göre 31 Mart) İstanbul’da meydana gelen, II. Meşrutiyet ve anayasal düzene karşı gerçekleştirilen bir isyan olarak kayıtlara geçiyor. Osmanlı askeri ve gerici gruplar, Meclis-i Mebusan’ın kapatılmasını ve şeriat kurallarının geri getirilmesini talep etti. İsyan hızla yayıldı, ancak Hareket Ordusu İstanbul’a girerek durumu kontrol altına aldı ve bu olay sonucunda II. Abdülhamid tahttan indirildi.

1517 – Martin Luther, Protestan Reformu’nun sebepleri arasında yer alan 95 Tezli Katolik Kilise Eleştirisi’ni yayınladı.

1774 – Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nda Büyük Britanya Hükûmeti, Boston limanını kapattı.

1866 – İspanyol Donanması, Şili’nin Valparaíso limanını bombaladı.

1848 – Margaret ve Kate Fox adındaki iki kız kardeş, ruhlar dünyasıyla bağlantı kurduklarını iddia ederek ilk profesyonel medyumlar oldular.

1889 – Paris’te, 1789 Fransız Devrimi’nin 100. yıl dönümü şerefine Gustave Eiffel tarafından inşa edilen Eiffel Kulesi açıldı.

1909 – RMS Titanic’in inşasına başlandı.

31 MART GÜNÜ YAŞANANLAR

1901 – Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Başkonsolosu Emile Jelinek’in, Daimler’le yaptığı dört silindirli aracın teslimatı gerçekleşti. Jelinek, aracına kızı “Mercedes”in adını verdi.

1917 – ABD, Virgin Adaları’nın bir bölümünü Danimarka’dan 25 milyon Amerikan doları karşılığında aldı.

1918 – Yaz saati uygulaması, ABD’de ilk kez hayata geçirildi.

1921 – İkinci İnönü Muharebesi’nde Türk Ordusu karşı taarruza geçti.

1923 – Lozan Antlaşması’nı görüşmek için Londra’da toplanan İtilaf Devletleri temsilcileri, Türkiye’nin 8 Mart tarihli notasına yanıt vererek görüşmeleri sürdürme çağrısında bulundu.

1925 – Şeyh Said İsyanı’nın yaşandığı bölgedeki Divan-ı Harb, idam cezalarını onay gerektirmeden yerine getirebilme yetkisini kazandı.

SON DÖNEM OLAYLARI

1980 – Türkiye’de 12 Eylül 1980 Darbesi sürecinin öncesinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, yeni cumhurbaşkanının bir an önce seçilmesi gerektiğini belirtti. Van Cezaevi’nden 58 kişi daha kaçtı. İstanbul’da bombalı pankart indirme girişiminde bulunan 2 polis, ağır yaralandı ve 10 şehirde toplam 11 kişi hayatını kaybetti.

2015 – Türkiye elektrik sistemi çöktü ve 79 ilde 10 saate kadar süren enerji kesintileri meydana geldi. Aynı gün Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz, DHKP-C üyeleri tarafından hayatını kaybetti.

2019 – Türkiye yerel seçimleri gerçekleştirildi. RP-FP-AK Parti koalisyonu, önceki seçimlerde olduğu gibi İstanbul ve Ankara’da kazanamadı. Muhalefet, CHP çatısı altında ortak bir mücadele verdi.

2024 – Türkiye yerel seçimlerinde, 2002’den bu yana her seçimde birinciliği elinde bulunduran AK Parti, ilk kez ikinci sıraya düştü. CHP ise, 46 yıl aradan sonra birinci olarak kayıtlara geçti.