31 Mayıs 2025 Resmi Gazete Kararları

RESMİ GAZETE’DE YER ALAN YENİLİKLER

31 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlar ve alınan kararlar, günün belirgin konularını içeriyor. Genel olarak, yasama ve yürütme alanında pek çok güncellemenin yanı sıra yargı ile ilgili önemli kararlar da bulunuyor. Güncel bilgiler ve detaylar için PDF formatında indirme seçeneği de kullanılabiliyor. Peki, bugünün kararları neler? İşte detaylı açıklamalar…

KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ VE YENİ YÖNETMELİKLER

31 Mayıs 2025 Resmi Gazete’de, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Kültür ve Turizm Bakanlığına Verilen Yetki ve Görevlerin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yeni bir düzenleme bulunuyor. Bu değişiklikler, mesleki uygulamaları ve standartları etkiliyor.

Aynı zamanda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29 Mayıs 2025 tarihli ve 13551 sayılı kararı da Resmi Gazete’de yer alıyor. Bu karar, enerji alanındaki düzenlemeleri ve piyasa denetimini kapsamaktadır.

ESNAF KREDİLERİ İLE İLGİLİ DUYURULAR

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin Genel Kurul Çağrı İlanlarının resmi ilan kapsamına alındığı ve bu ilanların Basın İlan Kurumu aracılığıyla süreli yayınlarda yayımlanmasına dair karar da Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu karar, esnafın kredi imkanlarını ve duyurularını etkiliyor.

YARGI SÜREÇLERİ VE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI

Bugünkü kararlar arasında, idare mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin belirlenmesine ilişkin bir karar da yer almakta. Bu karar, mahkeme sisteminin işleyişine yönelik önemli bir düzenlemedir. Ek olarak yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları gibi çeşitli duyurular da güncel olarak paylaşılıyor.

Tüm bu kararlar, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri ile birlikte, Resmi Gazete’de detaylı bir şekilde yayımlanıyor.