31 Mayıs 2025 Resmi Gazete’ye Göre Kararlar

31 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI

31 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete, günün kararları ve ilanları ile ilgili önemli bilgilere yer veriyor. Yayımlanan Resmi Gazete’de, günün detaylarını görüntülemek için PDF indirme seçeneği de mevcut. Yasama Bölümü kanunları, Yürütme ve İdare bölümündeki gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları burada yer alıyor.

YENİ DÜZENLEMELER VE YÖNETMELİKLER

Yayımlanan belgelerden biri, 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Kültür ve Turizm Bakanlığına Verilen Yetki ve Görevlerin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklik. Bu düzenleme ile turist rehberlerinin yetki ve görevleri ile ilgili önemli güncellemeler yapılmış.

Ayrıca İzmir Tınaztepe Üniversitesi’ne ait Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği de bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanmış durumda.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilen bir başka önemli karar ise, 29/05/2025 tarihli ve 13551 sayılı karar. Bu karar, enerji piyasasındaki düzenlemelere yeni bir çerçeve kazandırıyor.

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin Genel Kurul Çağrı İlanları ile ilgili olarak, bu ilanların resmi ilan kapsamına alındığı ve Basın İlan Kurumu aracılığıyla süreli yayınlarda yayımlanmasına dair Genel Kurul Prensip Kararı (No: 220) da Resmi Gazete’de yer alıyor.

YARGI VE İDARİ İLANLAR

İdare Mahkemesi ile ilgili olarak, Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine dair bir karar da yayımlanmış. Bunun yanı sıra, yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları gibi çeşitli ilanlar da liste halinde veriliyor. Ayrıca, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri de Resmi Gazete’de belirtiliyor.

Bugünkü Resmi Gazete ile ilgili genel bilgilere ulaşmak için, PDF haliyle detayları inceleme imkanı da sunuluyor.