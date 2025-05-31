31 Mayıs 2025 Sayısal Loto Sonuçları Bekleniyor

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mayıs 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilen Sayısal Loto sonuçları kullanıcılar tarafından heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar, Milli Piyango Online üzerinden yapılan çekiliş sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bilgi edinmeye çalışıyor. Çekiliş sonrası kazanan numaralar ve kazanılan ikramiye tutarları da merak edilen konular arasında.

ÇEKİLİŞ DETAYLARI VE OYNAMA YÖNTEMLERİ

Sayısal Loto çekilişinde bir kolonun üst kısmında 34, alt kısmında ise 14 numara bulunuyor. Oyun kapsamında 34 numara arasından 5 ve 14 numara arasından 1 numara seçmek gerekiyor. Oyunseverler, tek bir kolon ücreti olarak 2 TL ödeyerek, kendi seçtiği sayılar ile ya da “Rastgele” seçeneğini kullanarak sistem tarafından oluşturulmuş şanslı sayılarla kupon oluşturabilir. Eğer oyuncular, kuponu kendileri doldurmak istemiyorsa, sistemde yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyerek rastgele bir kupon oluşturabilirler.

SİSTEM OYUNU VE ÇEKİLİŞ SEÇENEKLERİ

Sistem oyunu, çoklu kombinasyonlar yaratma imkanı sunuyor. Üst bölümden 5 veya daha fazla ve/veya alt bölümden 1 ya da daha fazla numara işaretlenerek sistem oyunu oynanabiliyor. Bu durumda birden fazla kolon oluşturulması mümkün. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir. Ayrıca, Çoklu Çekiliş seçeneği kullanılarak birden fazla çekilişe katılma imkanı da bulunuyor. Oyun üzerinde iptal işlemi de gerçekleştirmek mümkün. Doldurulan kolon iptal edilmek istenirse, ilgili kolonun altındaki kutucuk işaretlenerek işlemler tamamlanıyor.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Sayısal Loto haftada iki gün, Cumartesi günleri düzenleniyor. Her çekilişte, küre içerisinden 34 numara arasından 5 numara ve 14 numara aracılığıyla ise 1 numara çekiliyor. Oynanan kolonlarda, oyuncunun doğru tahmin ettiği numaralar üzerinden ikramiye kazanma olanağı mevcut. Oyuncular, 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara sayılarından herhangi birini doğru tahmin ettiğinde ikramiye kazanıyor. 5+1 bilen oyuncular, büyük ikramiyeyi kazanmış oluyor. Eğer aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan bulunursa, ikramiye havuzu eşit olarak bölüşülüyor. Ancak, 31 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.