31 Mayıs 2025 Sayısal Loto Sonuçları Bekleniyor

31 MAYIS 2025 SAYISAL LOTO SONUÇLARI MERAKLA BEKLENİYOR

31 Mayıs 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları, vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Milli Piyango Online üzerinden yapılan açıklama ile, 31 Mayıs’ta yapılan Sayısal Loto çekilişinin sonuçları heyecanla bekleniyor. Birçok kişi, çekilişin sonuçlarını öğrenmek için sorgulama ekranlarını inceliyor. Kazanan numaralar ve toplanan ikramiye miktarı da büyük bir merak konusu. 20 Aralık 2025 Cumartesi tarihindeki Sayısal Loto sonuçları için canlı takip sayfası bulunmaktadır.

ÇEKİLİŞ DETAYLARI VE OYUN SEÇENEKLERİ

Sayısal Loto çekilişinde, üst bölümde 34 ve alt bölümde 14 numara yer almakta. Üst bölümden 5, alt bölümden ise 1 numara seçilerek oynanabilir. Bu oyunda bir veya birden fazla kolon oluşturulabilir. Tek kolon ücreti 2 TL olarak belirlenmiş durumda. Oyuncular, “Sen Seç” fonksiyonunu kullanarak kendi belirledikleri sayılar ile veya rastgele numaralar ile kupon oluşturabilir.

SİSTEM OYUNU VE ÇOKLU ÇEKİLİŞ İMKANLARI

Sistem oyunu, daha fazla kombinasyon oluşturmak için tasarlanmıştır. Bu oyun, üst bölümden 5 numara ve alt bölümden 1 numara işaretlenerek oynanabilir. Ayrıca, çoklu çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılım sağlanabilir. Oynanan kolonun iptal edilmek istenmesi halinde, ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek iptal işlemi gerçekleştirilebilir.

İKRAMİYE MİKTARLARI VE KAZANMA ŞANSLARI

Sayısal Loto, haftada iki gün, Cumartesi ve Salı günleri düzenleniyor. Her çekilişte, kullanılan küre içerisinde 34 numara arasından 5 numara ve 14 numara arasından 1 numara çekilir. Oyuncular, 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 ya da 0+1 doğru tahmin ile ikramiye kazanabilir. 5+1 bilenler, büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan çıkması durumunda, ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit şekilde paylaştırılıyor. 31 Mayıs tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz duyurulmadı.