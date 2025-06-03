31 Mayıs Survivor Eleme Gecesi Şok Etti!

ŞOK EDEN ELEME GECESİ

31 Mayıs akşamı gerçekleşen Survivor All Star 2025 eleme gecesi, izleyicileri derinden etkiledi. Sezonun en dikkat çeken isimlerinden olan Aycan Yanaç’ın ekranda yer almaması ve sosyal medyada bu durumla ilgili yoğun spekülasyonlar, herkesin zihninde aynı soruyu oluşturdu: “Aycan elendi mi?” İzleyiciler, “Peki, Aycan elendi mi? Survivor Aycan nerede, neden yok?” sorularının cevabını aradı.

SENİ YENİLGİ BELİRLEDİ

Eleme potasına giren Aycan, mücadele edeceği düelloda Sevgi ile karşı karşıya geldi. Daha önce Ayşe ve Volkan, düellolarda aldıkları yenilgilerle elenme riskiyle yüz yüze kalmıştı. 31 Mayıs gecesi, Aycan’ın akıbeti yapılan son ve kritik mücadelede netleşti. Aycan, Sevgi’ye karşı kaybetti ve bu durum onun başarılı Survivor All Star yolculuğunu sonlandırdı. Parkurlardaki üstün performansıyla adından sıkça bahsettiren Aycan’ın elenmesi, hem adadaki rakipleri hem de ekran başındaki milyonlarca izleyici için beklenmedik bir durum oldu.