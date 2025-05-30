31 Mayıs’ta Ankara’da Yağış Bekleniyor

Meteoroloji’den Gelen Hava Tahmini

31 Mayıs Cumartesi günü Ankara’da yağmur bekleniyor. Ankara’nın hava durumu ile ilgili son tahminler, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini işaret ediyor. Bu durumda 31 Mayıs’ta Ankara’da hava durumu nasıl olacak?

31 MAYIS ANKARA HAVA DURUMU

31 Mayıs 2025 Cumartesi için Ankara’da gök gürültülü sağanak yağışlar ve hafif yağmur geçişleri öne çıkıyor. Sıcaklıkların 22°C’ye kadar ulaşması ve nem oranının %42 civarında olması bekleniyor. Bu hava koşulları, dışarıda vakit geçirecek olanların dikkatli olmasını gerektiriyor.

Yazlık Ayakkabı Tercihleri

Bu dönemde birçok kişi, yaz ayakkabısı olarak tercih ettikleri ürünler için spesifik nedenler arıyor. Bu tür ayakkabılar, ergonomik tasarımları, esnek tabanları ve nefes alabilen malzemeleri ile hafif ve konforlu bir giyim deneyimi sunuyor.