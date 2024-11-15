“31 Suç Kaydı Olan Çete Lideri Kaçtı”

SUÇ KAYDI VE KAÇMA DURUMU

Esenyurt’ta bir siteyi silahla işgal ettiği iddiasıyla mahkemeye çıkarılan Çetin Başkan Şimşek’in, hakkında 31 adet suç kaydı bulunduğu bilgisi emniyet raporuna yansımış. Şimşek’in ev hapsindeyken kaçtığı belirtiliyor. Esenyurt’ta yer alan Fly Butik isimli sitede 212 dairenin 785 kişiye satılması üzerine yapılan operasyonlar sırasında 29 kişi gözaltına alınmıştı.

MAHKEME KARARI VE İTİRAZ

BirGün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Ekim tarihinde tutuklu sanıklar Nihat Akyüz, Abdulsemet Kızılağaç, Erkan Kaan ve Çetin Başkan Şimşek hakkında ‘ev hapsi’ kararı vermiş. Ancak savcı, “İsnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, mağdurlar ve müştekilerin beyanları, sanıklara isnat edilen suçlara ilişkin cezanın alt ve üst sınırı ile suçların katalog suçlardan olması nedeniyle” bu karara itiraz etmiş.

TUTUKLAMA YENİDEN GÜNDEME GELDİ

17. Ağır Ceza Mahkemesi, nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından yargılanan sanıklar için yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 13 Kasım’da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği yazıda, “Şimşek’in 12 Kasım 2024 tarihinde ikamet ettiği adreste bulunmayarak yükümlülüğünü de ihlal ettiği” bilgisini iletti.