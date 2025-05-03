31 Yıl Önce Doğan Damat, Ebe Annesiyle Evlendi

MESLEKTEKİ TESADÜF

Eskişehir’de 40 yıldır ebe olarak görev yapan 62 yaşındaki Nilüfer Doğumsel, kızı ile evlenen damadının 31 yıl önce eline doğduğunu, kız isteme merasiminde fark etti. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde çalışan Doğumsel, meslekteki 40’ıncı yılını kutluyor. 2023 yılında emekli olmayı planlayan ancak hastaneye eşini muayene ettirmek için getirdiğinde bu kararından vazgeçen Doğumsel, kariyeri boyunca 3 binden fazla doğumda yer aldı.

KIZ İSTEME MERASİMİNDE FARK EDİLDİ

Geçtiğimiz yıl, Nilüfer Doğumsel’in kızı 29 yaşındaki Dilara, erkek arkadaşı 31 yaşındaki Gökhan Güngör’ün ailesinin kendisini istemeye geleceğini bildirdi. Kısa süre sonra düzenlenen isteme merasiminde, Gökhan Güngör’ün annesi, 67 yaşındaki Seviye Kızılırmak, bambaşka bir tanışıklık olduğunu fark etti. Seviye Kızılırmak, oğlu Gökhan’ın doğumunda ebe olarak görev yaptığını hatırladıktan sonra, Gökhan’ın şu anda kaynanası olan Nilüfer Doğumsel ile daha önce bağlantılı olduğunu anladı.

DÜNÜRÜMÜN DOĞUMUNU YAPTIRMIŞIM

Nilüfer Doğumsel, konuyla ilgili olarak, “Meslekte 40’ıncı yılımı çalışıyorum. Çalışma hayatımda birçok olay yaşadım, güzel hatıralarımız var. Bunlardan biri de şu; kızımı bu yaz evlendirdik. Tanışma sırasında dünür beni hemen hatırladı ve ‘Sen damadının hem ebe annesi hem cici annesi oldun’ dedi. Nasıl yani dedim, meğer ben dünürümün doğumunu yaptırmışım. Bu şekilde bana da hatırlatmış oldu. Bu durumu öğrenince hem çok sevindik hem şaşırdık. Bu güzel bir hatıra olarak kaldı bizim için” şeklinde konuştu.

Nilüfer Doğumsel, meslek sevgisinden bahsederek, “İki yıl önce emekli ol dedikleri için dilekçeyi verdim. Ama evde sıkıldım ve bu arada düşündüm ki ne kadar zamansız bir karar vermişim. Eşim, fizik tedavi için geliyordu buraya. Kendiliğinden sabah formamı giyip hastaneye geldim. Emeklilik işlemlerim için bir hafta kadar zamanım kalmıştı. Eşim dışarıydı ve müdürlerimle görüştüm, onlar da çok sevindiler. Eşim aradığında ‘Sen git ben kalıyorum, işe geri başladım’ dedim. O da gülmeye başladı, en sonunda ‘Ne halin varsa gör, senin hakkından gelinmez’ dedi. Çalışma hayatım her zaman konforlu geçti. Hastalarla çok iyi bir diyaloğum vardı. 40’ıncı yılımı çalışıyorum ve her konuda tekrar ebe olarak görev yapmayı isterim.”