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Suriye İçin Yatırım Kapısı Açıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Trump yönetiminin Suriye'deki yaptırımları kaldırmasının ardından, uluslararası yatırım fırsatlarının doğduğunu ve Türkiye-Katar ile yapılan 7 milyar dolarlık enerji anlaşmasını öne çıkardı.
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Karagümrük Bandırmaspor Maçı TRT Spor’da

Karagümrük ve Bandırmaspor maçının canlı yayın detayları merak ediliyor. Taraftarlar, maçı nereden ve nasıl izleyebileceklerini araştırıyor. Kesintisiz izleme seçenekleri hakkında bilgi alıyorlar.

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