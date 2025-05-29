ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Trump yönetiminin Suriye'deki yaptırımları kaldırmasının ardından, uluslararası yatırım fırsatlarının doğduğunu ve Türkiye-Katar ile yapılan 7 milyar dolarlık enerji anlaşmasını öne çıkardı.