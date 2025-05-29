14 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler SON DAKİKA Kadın Çiftçiler, İlk Bezelyeleri Hasat Etti İstanbul’a 4 Yeni Millet Bahçesi İnfaz Paketi Meclis’te Onaylandı Aziz Yıldırım Adaylığını Duyurdu Rusya’nın Gizli Nükleer Belgeleri Ortaya Çıktı ÖNEMLİ Haberler Suriye İçin Yatırım Kapısı Açıldı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Trump yönetiminin Suriye'deki yaptırımları kaldırmasının ardından, uluslararası yatırım fırsatlarının doğduğunu ve Türkiye-Katar ile yapılan 7 milyar dolarlık enerji anlaşmasını öne çıkardı. Haberler Karagümrük Bandırmaspor Maçı TRT Spor’da Karagümrük ve Bandırmaspor maçının canlı yayın detayları merak ediliyor. Taraftarlar, maçı nereden ve nasıl izleyebileceklerini araştırıyor. Kesintisiz izleme seçenekleri hakkında bilgi alıyorlar. Daha Fazlası! Suriye İçin Yatırım Kapısı Açıldı 7 dakika ÖNCE Karagümrük Bandırmaspor Maçı TRT Spor’da 7 dakika ÖNCE Fatih Sultan Mehmet Filmi, Ekranda Buluştu 7 dakika ÖNCE Dünya Okçuluğunun Merkezi İstanbul’dur. 13. Fetih Kupası Yapıldı. Okçuluk Tarihi Canlı... 7 dakika ÖNCE