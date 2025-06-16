8 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler SON DAKİKA Borsa İstabul’da Temettü Dağıtımı Var! İran Füze Saldırısı Başladı! Ciddi Hasar İsrail Hava Kuvvetleri Tahran’da Görünecek Trump Ve Putin Görüştü, İkisi Aynı Fikirde H. İşçimen Kızını Öldürdü, Karısını Yaraladı ÖNEMLİ Haberler Türkiye 12 Temsilciyle UEFA’da Yer Alacak Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'nın son toplantısında ülkenin 12 temsilci ile yer alacağını açıkladı ve farklı komitelerde görev alacak üyelerin listesini paylaştı. Haberler İsrail Ordusu, Halka Sığınakları Terketmemesini İstedi İsrail ordusu, İran olasılıklarına karşı halkı sığınaklardan uzaklaşmamaları konusunda uyararak güvenlik önlemleri kapsamında kamusal hareketliliği kısıtladı ve toplantılardan kaçınılmasını tavsiye etti. Daha Fazlası! Türkiye 12 Temsilciyle UEFA’da Yer Alacak 37 saniye ÖNCE İsrail Ordusu, Halka Sığınakları Terketmemesini İstedi 39 saniye ÖNCE Sergide Kültürel Miras Sergilendi 42 saniye ÖNCE İsrail Başbakanı, Hamaney’in Ölümünü Savundu 43 saniye ÖNCE