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Bölgedeki Tansiyon İyice Yükseldi

ABD, İran'a karşı gerçekleştirdiği saldırı sonrası vatandaşlarına Türkiye seyahatini önermezken, özellikle Adana çevresinde dikkatli olunması gerektiğini açıkladı. Bütün ABD personelinin düşük profille hareket etmeleri istendi.
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Bursa’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mustafakemalpaşa'da meydana gelen orman yangını, itfaiye ve helikopterlerin etkin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedenine dair soruşturma açıldı.

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