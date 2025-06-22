2 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler SON DAKİKA ABD: İran’ın Nükleer Programı Yok Edildi Üniversite Sınavı Başladı, Adaylar Hazır Lynn Hamilton Hayatını Kaybetti Özgür Özel, Nehir Zeyrek’e Destek Oldu UAEA, İran’daki Radyasyon Seviyeleri Sabit ÖNEMLİ Haberler Bölgedeki Tansiyon İyice Yükseldi ABD, İran'a karşı gerçekleştirdiği saldırı sonrası vatandaşlarına Türkiye seyahatini önermezken, özellikle Adana çevresinde dikkatli olunması gerektiğini açıkladı. Bütün ABD personelinin düşük profille hareket etmeleri istendi. Haberler Bursa’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı Mustafakemalpaşa'da meydana gelen orman yangını, itfaiye ve helikopterlerin etkin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedenine dair soruşturma açıldı. Daha Fazlası! Bölgedeki Tansiyon İyice Yükseldi 1 dakika ÖNCE Bursa’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı 1 dakika ÖNCE Galatasaray’dan Osimhen’e Mesaj Geldi 1 dakika ÖNCE Sivas’ta Otomobil Şarampole Uçtu 8 dakika ÖNCE