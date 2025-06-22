1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler SON DAKİKA ABD: İran’ın Nükleer Programı Yok Edildi Üniversite Sınavı Başladı, Adaylar Hazır Lynn Hamilton Hayatını Kaybetti Özgür Özel, Nehir Zeyrek’e Destek Oldu UAEA, İran’daki Radyasyon Seviyeleri Sabit ÖNEMLİ Haberler Acıpayam’da Aracımda Ceset Bulundu Acıpayam'da park halindeki bir araçta bir kişinin cesedi bulundu. Olay yerinde köstebek tüfeği de tespit edilirken, jandarma ve sağlık ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Haberler Antakya’da “İzleme Günü” Etkinliği Yapıldı Antakya'da, Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan Ortodoks Kilisesi'nin avlusunda, hayatını kaybedenler anısına etkinlik düzenlendi. Piyanist Renan Koen resital verdi, bale gösterisi sahnelendi. Yeniden inşa vurgulandı. Daha Fazlası! Acıpayam’da Aracımda Ceset Bulundu 2 dakika ÖNCE Antakya’da “İzleme Günü” Etkinliği Yapıldı 2 dakika ÖNCE Yangın, Okul Lojmanına Sıçradı 2 dakika ÖNCE İstanbul’da İİT DBK 51. Toplantısı Yapıldı 2 dakika ÖNCE