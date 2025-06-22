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Acıpayam’da Aracımda Ceset Bulundu

Acıpayam'da park halindeki bir araçta bir kişinin cesedi bulundu. Olay yerinde köstebek tüfeği de tespit edilirken, jandarma ve sağlık ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Antakya’da “İzleme Günü” Etkinliği Yapıldı

Antakya'da, Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan Ortodoks Kilisesi'nin avlusunda, hayatını kaybedenler anısına etkinlik düzenlendi. Piyanist Renan Koen resital verdi, bale gösterisi sahnelendi. Yeniden inşa vurgulandı.

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