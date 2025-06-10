32. Dönem POMEM Adayları Sınav Tarihlerini Bekliyor

32. Dönem POMEM başvuru süreçlerini tamamlayan adaylar, sözlü mülakat aşamasına geçmek için geri saymaya başladı. Fiziki yeterlilik ve ön sağlık kontrollerinin ardından, artık herkesin gündeminde, Polis Akademisi tarafından yapılacak sözlü sınav tarihlerinin ne zaman olacağı yer alıyor. Emniyet teşkilatında görev almayı isteyen binlerce aday, “32. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman yapılacak?” sorusuna yanıt arayışında. Peki, 32. Dönem POMEM sözlü mülakat tarihleri ve yerleri duyuruldu mu? İşte bu konuda gündemdeki soruların yanıtları…

ALIM KONTENJANLARI VE DATESİ

Polis Akademisi, 32. Dönem POMEM alımları için toplam 12.000 öğrenci kabul edileceğini bildirdi. Bu sayı içerisinde; lisans mezunu 8.160 erkek ve 1.440 kadın, önlisans mezunu ise 2.040 erkek ve 360 kadın için kontenjanlar belirlendi. POMEM mülakat yerleri 10 Haziran 2025 itibarıyla erişime açıldı. 32. Dönem POMEM sözlü mülakat tarihleri, aday değerlendirme ve seçme aşamalarına göre belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak. Her aday, kendi sınav merkezi bilgilerini görünceği için Polis Akademisi’nin web sitesinden sorgulama işlemini gerçekleştirebilir.

SINAV GİRİŞİ VE DETAYLAR

Polis Akademisi’nin yaptığı açıklamaya göre, “32. Dönem POMEM giriş sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı mülakat sınavına katılacak olan adaylar, sınav tarihlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr adresinden sorgulama yaparak öğreneceklerdir.” Bunu takiben, adaylar mülakat sınavına girecekleri tarih ve yerleri öğrenebilecek. Ayrıca, adaylara sınav giriş belgesi ile ilgili olarak posta veya diğer iletişim araçlarıyla bir bildirim yapılmayacak. İnternetten duyurulan sınav giriş bilgileri tebligat niteliği taşıyor. Sınav merkezlerine girişte adayların yanında cep telefonları, ses ve görüntü kayıt cihazları gibi elektronik eşyalar, kesici veya delici aletler, yanıcı ya da parlayıcı maddeler ile rozet veya broş bulundurmamaları gerekiyor. Sınav merkezi içerisinde emanet alım işlemi yapılmayacak.