32. Dönem pomem sözlü sınav tarihleri belirlendi

BAŞVURU SÜRECİ TAMAMLANDI

32. Dönem POMEM kapsamında başvuru işlemlerini başarıyla tamamlayan adaylar, sürecin bir sonraki aşaması olan sözlü mülakatlar için geri sayıma geçti. Fiziki yeterlilik ve ön sağlık kontrollerinin ardından, gözler şimdi Polis Akademisi tarafından yapılacak olan sözlü sınav tarihlerine çevrilmiş durumda. Emniyet teşkilatında görev almayı hedefleyen binlerce aday, “32. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman yapılacak?” sorusuna net bir yanıt arıyor.

SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHLERİ VE YERLERİ

Polis Akademisi Başkanlığı, 32. Dönem POMEM alımları çerçevesinde toplamda 12.000 öğrenci alacağını açıkladı. Bu doğrultuda; lisans mezunu 8.160 erkek ve 1.440 kadın ile önlisans mezunu 2.040 erkek ve 360 kadın için kontenjanlar belirtildi. POMEM mülakat yerleri ise 10 Haziran 2025 itibarıyla erişime açıldı.

32. dönem POMEM sözlü mülakat tarihi ve yerleri, aday değerlendirme ve seçme aşamaları temelinde belirlenmiş olup; her aday, kendi sınav merkezi bilgilerini Polis Akademisi’nin web sitesi üzerinden sorgulayabiliyor. T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılarak POMEM mülakat yerleri kolayca görüntülenebilir.

MÜLAKAT GİRİŞ DETAYLARI

32. dönem POMEM giriş sınavı çerçevesinde, aday değerlendirme ve seçme mülakat sınavı aşamasına katılacak adaylar, sınav tarihlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri kullanarak www.pa.edu.tr internet adresinden öğrenebilecekler. İlan edilen sınav tarihi ve merkezinde, adaylar mülakat sınavına tabi tutulacak. Ayrıca, adaylara posta yolu veya diğer iletişim araçlarıyla sınav giriş belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, sınav merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı ya da benzeri elektronik eşyalar ile kesici, delici alet, yanıcı, parlayıcı madde, yaka rozeti ve broş bulundurmamaları gerekiyor. Sınav merkezinde emanet alınmayacağı da belirtildi.