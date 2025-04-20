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32 Kişi Kötüye Kullanmakla Suçlanıyor

SUÇLAMALAR VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Senegal’de Covid-19 salgınıyla mücadele için ayrılan kamu fonunun kötüye kullanılmasıyla ilgili olarak, aralarında 5 eski bakanın bulunduğu 32 kişi hakkında suçlama yapıldı. Dakar Savcılığı’ndan gelen bilgilere göre, 2020-2021 döneminde Covid-19’la mücadele amacıyla tahsis edilen 1 milyar CFA (yaklaşık 1,5 milyar avro) değerindeki kamu fonunun kötüye kullanılması iddialarıyla soruşturma başlatıldığı açıklandı.

BİLGİLER VE DOSYALAR

Açıklamada, eski bakanların isimleri verilmezken, 27 kişinin arasında kamu görevlilerinin yanı sıra sanat ve moda dünyasından kişilerin yer aldığı kaydedildi. Eski bakanlarla ilgili dosyaların, incelenmek üzere Ulusal Meclis’e gönderildiği ve bu isimler hakkında dava açılıp açılmayacağına Yüksek Adalet Divanı’nın karar vereceği ifade edildi.

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