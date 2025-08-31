32 Ülkede Kolera Salgını! 4 Bin 738 Ölü!

DÜNYA GENELİNDE KOLERA SALGINI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), global ölçekte kolera vakalarının artış gösterdiğini ve ölüm oranlarının yükseldiğini açıkladı. DSÖ’nün yayımladığı rapora göre, şu an itibarıyla 31 ülkede kolera salgını yaşanıyor ve bu durum sonucunda 4 bin 738 kişi hayatını kaybetti. Rapor, “Salgınların ölçeği ve birbirine bağlı yapısı göz önüne alındığında, ülkeler içinde ve arasında daha fazla yayılma riski çok yüksek” şeklinde ifadelere yer veriyor. Ayrıca, DSÖ, salgınlardaki artışın temel nedenleri arasında çatışmalar, yoksulluk ve altyapı eksikliklerini belirtiyor. Kırsal alanlar ile sel felaketlerinden etkilenen bölgelerde, riskin daha yüksek olduğu vurgulanıyor.

NİJERYA’DA ARTAN KOLERA VAKALARI

Nijerya’da kolera salgını alarm verirken, Kuzeybatı’da bulunan Zamfara eyaletinin Bukkuyum bölgesinde en az 8 kişi yaşamını yitirdi. Eyaletteki 11 yerleşim yerinde 200’den fazla kişinin enfekte olduğu bildiriliyor. Yerel yetkililer, mevcut sınırlı sağlık hizmetlerine erişim sorunu ve güvenlik sorunlarının, durumu daha da kötüleştirdiğini ifade ediyor. Gurusu köyü yetkilisi Muhammed Jibci, “Şu anda 21’den fazla hasta hastaneye yatırılmış durumda, ancak 3 kişi Nasarawa Genel Hastanesi’ne ulaşmadaki gecikmeler nedeniyle hayatını kaybetti” diyor.

ACİL MÜDAHALE TALEBİ

Milletvekili Süleyman Ebu Bekir Gumi, Zamfara hükümetine ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına acil müdahale çağrısında bulundu. Gumi, “Her gecikme, özellikle kadınlar ve çocuklar arasında daha fazla can kaybına neden olacaktır” diyerek, bölgeye acil müdahale ekiplerinin ve kolera tedavi merkezlerinin gönderilmesini talep ediyor.