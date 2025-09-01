32. Uluslararası Adana Altın Koza Festivali Yapılacak

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASINA BAŞVURULAR

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda, 4’ü dünya prömiyeri olmak üzere toplam 10 film jüri önüne çıkacak. Festivalde 895 filme ulaşan rekor başvuru, Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’na da 27 projeyle gerçekleşti. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, bu yıl 22-28 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.

JÜRİDE KİMLER VAR?

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak filmler, Esin Küçüktepepınar, Mehmet Açar, Doç. Dr. Hakan Erkılıç ve Senem Erdine’den oluşan seçici kurul tarafından belirlendi. Bu yıl jüri karşısına çıkacak filmler arasında Ali Cabbar’ın “Annemin Solgun Çiçekleri”, Emine Emel Balcı’nın “Buradayım, İyiyim”, Emine Yıldırım’ın “Gündüz Apollon Gece Athena”, Gözde Kural’ın “Cinema Jazireh” ve diğerleri yer alıyor. İzleyicilere Altın Koza heyecanı sunacak olan bu 10 film, festival boyunca gösterilecek.

DÜNYA PRÖMİYERLERİ ADANA’DA

Geçtiğimiz ay Karlovy Vary Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştiren “Cinema Jazireh”, Türkiye’de ilk kez Adana’da izleyiciyle buluşuyor. Aynı zamanda “Algoritma’ya Biat Et”, “Annemin Solgun Çiçekleri”, “Ev” ve “Perde” gibi filmler de dünya prömiyerlerini Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapacak. Finalist filmlerden bazıları, yönetmenlerinin ilk uzun filmleri olma özelliği taşıyor.

REKOR BAŞVURU SAYISI

Bu yıl festivalin yarışmalarına toplam 895 film başvurdu. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 45 film, Belgesel Film Yarışması’nda 65 film, Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda 277 film, Ulusal Kısa Film Yarışması’nda 288 film ve Öğrenci Kısa Film Yarışması’nda 220 film yer aldı.

EDEBİYAT UYARLAMASI PROJELERİ

Festivalin geçen yıl başlattığı Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’na bu yıl 27 proje katıldı. Bu yarışma, edebiyat eserlerinin sinemaya uyarlanmasını teşvik ederek yeni filmler üretmeye maddi ve manevi katkı sağlamayı amaçlıyor. 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ile ilgili en güncel gelişmeleri sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.