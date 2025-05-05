32 Yaşındaki Genç Bilgisayar Başında Ölü

32 YAŞINDAKİ GENCİN ÖLÜMÜNÜN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Kütahya’da 32 yaşındaki muhasebeci Gökhan Demir, evinde bilgisayar başında ölü bulunuyor. Fuat Paşa Mahallesi Kıyın Sokak’ta gerçekleşen bu üzücü olayda, Demir’in ailesi tarafından hareketsiz halde keşfedilmesi sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber veriliyor. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye yönlendiriliyor.

OLAY YERİNDE YAPILAN İNCELEME SONUCU HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENİYOR

Sağlık ekiplerinin yaptığı detaylı inceleme ile Gökhan Demir’in hayatını kaybettiği tespit ediliyor. Olay şüpheli bir ölüm olarak görülüyor ve polis ekipleri tarafından detaylı bir inceleme yapılıyor. Olayın incelenmesinin ardından Demir’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kütahya Şehir Hastanesi’nin morguna kaldırılıyor. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma halen devam ediyor.