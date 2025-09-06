Haberler

Berlin’de Filistin’e Destek Gösterisi Yapıldı

Berlin'de, İsrail'in Gazze saldırılarına karşı büyük bir protesto gerçekleştirildi. Katılımcılar, Filistin Milli Marşı eşliğinde sloganlar atarak desteklerini dile getirdi. Gösteri güvenli bir şekilde tamamlandı.
Kedi, Ağaçtan İtfaiye ile Kurtarıldı

Kilis’te bir kedi, 3 gün boyunca yüksek bir ağacın tepe noktasında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, kediyi 5 saatlik müdahale sonrasında kurtardı ve sağlıklı bir şekilde doğaya döndürdü.

