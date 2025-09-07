Haberler

ÖNEMLİ

Haberler

Tekirdağ’da Balıkçılar, Filistin’e Destek Verdi

Tekirdağ'da balıkçılar ve yelkenciler, Filistin'e destek amacıyla Küresel Sumud Filosu'na yönelik gösteri düzenledi. Etkinlik, Gazze'deki saldırılara karşı çıkan sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.
Haberler

Muğla’da FETÖ’cü Eski Hakim Yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası olan eski bir hakim yakalanarak cezaevine gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.