33. Ayçiçeği Festivali’nde saldırı gerçekleşti

FESTİVALDE YAŞANAN SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ GELİŞMELER

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde gerçekleştirilen 33. Ayçiçeği Festivali’nde rapçi Emirhan Çakal, konserin ardından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya dair soruşturma kapsamında önemli bir gelişme kaydedildi. Havalı tüfekle ateş ederek Çakal’ın ayağından yaralanmasına sebep olan Faik Duran isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

SALDIRGANIN İDDİALARLA İLGİLİ ORTAYA ÇIKAN DETAYLAR

Faik Duran’ın, Emirhan Çakal’ın hayranı olduğu ve sanatçının kendisiyle fotoğraf çekilmeyi reddetmesi sonucu sinirlendiği öne sürülüyor. Olay, konser sırasında Çakal’ın kulise geçmek amacıyla sahneden vinçle indiği sırada meydana geldi. Açılan ateş neticesinde ünlü rapçinin bacağına isabet eden saçmalar, kemiğinde hasara yol açtı. İlk müdahalesi Hayrabolu Devlet Hastanesi’nde yapılan Çakal, daha sonra İstanbul’da özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyat edildi. Sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

POLİSİN YAPTIĞI OPERASYON VE TUTUKLAMA

Saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Faik Duran’ı yakalamak için bir operasyon düzenledi. Duran’ın evinde yapılan aramalarda, olayda kullanılan havalı tüfek ile birlikte 67 adet havalı tüfek saçması ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Duran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.