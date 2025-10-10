33 Dönem POMEM Başvuruları İçin Geri Sayım Başladı

Başvurular için geri sayım başladı

33. Dönem POMEM başvuruları için adayların heyecanı giderek artıyor. Polis olmayı hedefleyen binlerce kişi, başvuru tarihlerinin ve şartlarının ne zaman duyurulacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da başvuruların yıl sonunda başlaması öngörülüyor. POMEM’e katılmak isteyenlerin, hem fiziki hem de akademik kriterleri yerine getirmesi gerekiyor. Başvuru süreciyle ilgili tüm ayrıntılar haberin devamında yer almakta.

ÖNCEKİ DÖNEMLERDEKİ BAŞVURU TARİHLERİ

33. Dönem POMEM alım süreci için resmi bir açıklama yapmamış olsalar da, geçmiş dönemlerde alımların yıl sonunda duyurulduğu görülüyor. 32. Dönem POMEM için başvuru tarihleri 21 Kasım – 9 Aralık 2024 olarak belirlenmişti. Bu yılda, başvuru sürecinin yine Kasım-Aralık aylarında başlaması bekleniyor. POMEM başvuruları, Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi web sitesi aracılığıyla e-Devlet sistemine entegre bir şekilde gerçekleştiriliyor. Adaylar e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra, Polis Akademisi’nin POMEM başvuru sayfasına yönlendiriliyorlar.

BAŞVURUNUN YAPILIŞI

POMEM başvurusu, yayımlanan kılavuza uygun olarak elektronik ortamda adım adım gerçekleştiriliyor. “33. Dönem POMEM başvuru kılavuzu yayımlandığında şartlar netleşecek olsa da, önceki dönemlerin koşulları şu şekildeydi.” Adaylar, bu kılavuzu takip ederek başvuru işlemlerini tamamlayacaklar.